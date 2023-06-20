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У смугастій сукні і з перлинними сережками: прессекретарка Байдена на брифінгу

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У смугастій сукні і з перлинними сережками: прессекретарка Байдена на брифінгу

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр обтислою сукнею підкреслила фігуру.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на брифінгу у Вашингтоні у новому цікавому аутфіті.

Карін одягла обтислу фіолетову сукню у чорну смужку і з високою горловиною, яка чудово підкреслила її фігуру. Вбрання вона скомбінувала з чоботами до колін.

Карін Жан-П’єр / © Getty Images
Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Образ Жан-П’єр  доповнила фірмовими кучерями, незмінним макіяжем із персиковими тінями і елегантними сережками з перлами. Молочний манікюр завершив лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у рожевій мінісукні без рукавів і оксамитових бежевих туфлях на шпильках.

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Дата публікації
Перегляди
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