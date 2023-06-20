Путін шукає способи вивести війська із України: що на це вказує

До якогось моменту мовчання допомагало Путіну, але уже не тепер, коли росіяни хочуть бачити явні результати на полі бою, вважає експерт.

Те, що російський диктатор Володимир Путін почав частіше говорити про війну в Україні, може вказувати, що він хоче її закінчити.

Таку думку висловив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок для 24 каналу.

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"Путін справді покладався на те, що створена ним пропагандистська машина довитягне цей неприємний кейс для нього. До певної міри ця його стратегія його виправдовувала, адже вона давала можливість для маневру, підготовки "позицій". Він з ними йшов до широкого загалу", – зазначив експерт.

Втім, чим далі, тим менше у Путіна залишається аргументів для населення Росії, чому потрібно продовжувати війну, вважає Клочок.

"Ті, хто хоч трохи до Путіна схильний, очікують меседжів від нього, мовляв, усе добре. Він їм це розповів і це працює. Але для мене це є показником, що для Путіна закінчуються аргументи та інструменти, за допомогою яких він може продовжувати військове протистояння з Україною", – наголосив Клочок.

Нагадаємо, політолог Ігор Рейтерович вважає, що в Росії після епохи керівництва країною Володимиром Путіним настане громадянська війна.

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