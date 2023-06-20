Обстріл житлових кварталів Херсона: російська армія вбила чоловіка

Російська армія зранку 20 червня обстріляла Херсон. Окупаційні війська вкрили вогнем житлові квартали міста. Є загиблий.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти: домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік.

Під обстріл росіян також потрапила бригада швидкої, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Як повідомлялося, зранку 20 червня ЗМІ повідомляли про вибухи у Херсоні. Станом на 07:00 в регіоні не було оголошено повітряну тривогу.

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