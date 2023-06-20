Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні лунають вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
9779
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Херсоні лунають вибухи

У Херсоні 20 червня сталися вибухи. Фото з соцмереж

"Тривоги" в області немає.

У Херсоні у вівторок, 20 червня, пролунали вибухи. Станом на 07:00 повітряної тривоги в регіоні немає.

Про це повідомляють місцеві жителі та ЗМІ.

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні "Суспільного". 

До слова, остання "тривога" на Херсонщині тривала понад три години - від 23:58 19 червня до 03:02 - 20 червня.

Нагадаємо, вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Зокрема, вибухи пролунали у Львові. В ОВА повідомили, що у місті є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9779
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація