У Херсоні лунають вибухи

"Тривоги" в області немає.

У Херсоні у вівторок, 20 червня, пролунали вибухи. Станом на 07:00 повітряної тривоги в регіоні немає.

Про це повідомляють місцеві жителі та ЗМІ.

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

До слова, остання "тривога" на Херсонщині тривала понад три години - від 23:58 19 червня до 03:02 - 20 червня.

Нагадаємо, вночі проти 20 червня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Зокрема, вибухи пролунали у Львові. В ОВА повідомили, що у місті є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури.

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