В Херсоне раздаются взрывы

"Тревоги" в области нет.

В Херсоне во вторник, 20 июня, раздались взрывы. По состоянию на 7 часов воздушной тревоги в регионе нет.

Об этом сообщают местные жители и СМИ.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении "Общественного"".

К слову, последняя "тревога" в Херсонской области продолжалась более трех часов — с 23:58 19 июня до 03:02 — 20 июня.

Напомним, ночью против 20 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В частности, взрывы прогремели во Львове. В ОВА сообщили, что в городе есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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