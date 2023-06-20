Бізнес і влада презентують результати першого національного дослідження в сфері ігрової залежності 22 червня

Цього року компанія Favbet виступила головним меценатом першого загальноукраїнського дослідження ігрової залежності, що проводилося громадською спілкою «Центр відповідальної гри» під егідою Міністерства охорони здоров'я України. Результати дослідження буде презентовано 22 червня.

Завдяки залученості Favbet, у період з лютого до травня 2023 року соціологам вдалося опитати понад 9000 гравців — їхні відповіді стали основою для ґрунтовного дослідження, результати якого допоможуть державі та бізнесу виробити кращі підходи до запобігання і лікування лудоманії, а також сприятимуть більш відповідальному ставленню до азартних розваг серед самих гравців.

В 2020 році Україна зробила важливий крок до формування цивілізованого ринку азартних розваг за міжнародним зразком. Держава легалізувала діяльність казино й букмекерів, а також створила галузевий наглядовий орган — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Все це вивело азартну сферу з тіні й водночас актуалізувало питання безпеки серед поціновувачів азарту, котре до цього мало цікавило нелегальних операторів і залишалося без уваги державних органів.

Велике дослідження Центру відповідальної гри та Favbet має розібратися в тому, хто і як грає в азартні ігри в Україні, а також створити портрети гравців, аби використати їх для розробки низки корисних матеріалів та інструментів для всіх зацікавлених сторін — бізнесу, держави, гравців та суспільства загалом.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.