В Україні оновили правила бронювання і мобілізації: все, що варто знати про нововедення

В Україні суттєво оновили правила бронювання працівників та підходи до мобілізації. Уряд запроваджує нові вимоги до зарплат і перевірки підприємств, а в армії готують великі реформи та зміну виплат.

В Україні оновили правила бронювання

Уряд змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і визначення критично важливих підприємств на період мобілізації та воєнного стану. Згідно з постановою Кабміну від 30 травня, усі чинні статуси критичності діятимуть до кінця свого терміну, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року.

Окрім того, до 10 червня центральні органи влади та військові адміністрації мають оновити критерії критичності, а до 1 липня — перевірити підприємства на відповідність новим вимогам. Якщо компанія більше не відповідає правилам, статус скасують. Повний перегляд попередніх рішень завершать до вересня 2026-го.

Від 1 вересня також почне діяти новий зарплатний поріг для бронювання. У більшості регіонів він становитиме 25 941 грн (три мінімальні зарплати), а для прифронтових територій — 21 618 грн (дві з половиною мінімалки). Варто зауважити, що на державні й комунальні підприємства ця вимога не поширюється.

Водночас якщо підприємство, яке визнано критично важливим, перевищує встановлені правила щодо кількості заброньованих працівників, це вважається порушенням і воно може втратити статус критично важливого.

Як діятимуть нові правила бронювання

Бронювання для працівників за сумісництвом: людину можна забронювати лише на одному місці роботи, навіть якщо вона працює в кількох компаніях. Роботодавець самостійно включає працівника до своєї квоти, але зараховується він лише один раз.

Перевірка підприємств і терміни: компаніям доведеться заново підтвердити свій статус критичності за новими правилами, зібравши повний пакет документів. Чиновники мають розглядати заявки швидко — до 10 робочих днів. На час цього перехідного періоду всі старі бронювання працівників і статуси підприємств залишаються дійсними.

Зарплати та зміни для ФОПів: нова вимога щодо мінімальної зарплати для бронювання стосується суми до вирахування податків. Це правило не діє на державні та комунальні установи. Для ФОПів нічого не змінилося — закон і надалі не дозволяє їм оформлювати бронювання.

Що робити працівникам і керівникам: самим працівникам нікуди йти не треба, достатньо перевірити свій статус у компанії та оновити військові дані. Керівникам підприємств варто вже зараз перевірити зарплати працівників, розібратися з сумісниками та підготувати нові документи, не чекаючи на дедлайни. Оновлені критерії критичності міністерства та військові адміністрації опублікують на своїх офіційних сайтах.

Хто може втратити бронювання

Якщо підприємство не відповідатиме оновленим критеріям, воно може втратити статус критично важливого, а разом із ним — і можливість бронювати працівників.

Втім, автоматично бронювання не скасовуватимуть. У Мінекономіки пояснили, що чинний статус критичності та чинна бронь зберігатимуться на час перевірки.

Зауважимо, що право на бронювання мають:

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;

співробітники підприємств оборонно-промислового комплексу;

працівники сфер енергетики, транспорту, зв’язку та іншої критичної інфраструктури;

працівники приватних компаній, які офіційно отримали статус критично важливих для економіки або регіону.

Що зміниться від 1 червня

Від 1 червня правила мобілізації загалом залишаються незмінними: призову підлягають придатні чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки. Проте на військовозобов’язаних чекає кілька важливих нововведень.

Міноборони планує оновити застосунок «Резерв+» уже на початку місяця. Також змінюється сам підхід до призову: замість масового оповіщення акцент робитимуть на професійних навичках. Армії насамперед потрібні конкретні фахівці, як-от медики, водії, айтівці та зв’язківці.

Ухвалені урядом зміни почнуть діяти орієнтовно в середині червня — через 10 днів після офіційної публікації документа. Нові правила покликані зробити систему прозорішою та прибрати зловживання.

Влітку мають зрости виплати військовим. Для тилових посад мінімальне забезпечення становитиме від 30 тисяч гривень. Піхотинці на передовій, залежно від бойових завдань, зможуть отримувати значно більше — від 250 до 400 тисяч гривень.

Для піхоти запровадять спеціальні контракти та оновлений підхід до служби. Сама реформа армії проходитиме у два етапи, які згодом зачеплять механізм демобілізації за черговістю, а також повністю змінять нинішній формат мобілізації.

