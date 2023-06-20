У комбінезоні з прозорим декольте: Дженніфер Лоуренс в ефектному образі сходила на інтерв'ю

Акторка експериментує зі стилем і пробує нові поєднання.
Голлівудська зірка Дженніфер Лоуренс потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку після появи в розважальній програмі Watch What Happens Live ("Що трапилося в прямому ефірі"). Акторка мала розкішний вигляд та досить ефектний, оскільки одягла на інтерв'ю образ від Armani Privé.
Вбрання складалося з ніжно-лавандового довгого комбінезону та чорного приталеного жакету з лацканами, перлинним ґудзиком та розрізами на рукавах.
Родзинкою вбрання стало декольте, адже воно було повністю прозоре і мало дуже ефектний вигляд. Також комбінезон був повністю усипаний стразами. Лук Лоуренс доповнила сонцезахисними окулярами, чорними босоніжками та ніжним макіяжем.
Декількома днями раніше вона також продемонструвала лук з прозорим декольте, але на червоній доріжці в Берліні. На акторці була коротка сукня-жакет від бренду Givenchy, яку вона носила у поєднанні з прозорою водолазкою та чорними туфлями.
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