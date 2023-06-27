Вагітна Ліндсі Логан розсекретила стать майбутньої дитини

Американська акторка Ліндсі Логан зовсім скоро вперше стане мамою та вже знає стать майбутньої дитини.

Разом зі своїм чоловіком, арабським фінансистом Бадером Шаммасом, знаменитість чекає на появу хлопчика. Про це виданню TMZ повідомили в оточенні пари.

Окрім того, стало відомо, де Ліндсі планує народити первістка. Так як останні декілька років зі своїм коханим акторка живе у ОАЄ, то і малюк має з'явитися на світ саме там. Підтримати зіркову матусю приїдуть її рідні та близькі.

Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

"Мати Ліндсей, Діна, буде поряд з нею в Дубаї під час пологів. І деякі з братів і сестер Ліндсі також приїдуть за кордон, щоб зустріти свого нового племінника", - поділився інсайдер.

Ліндсі Логан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Нагадаємо, що 36-річна Ліндсі Логан оголосила про першу вагітність у березні. Нещодавно зірка знялася у гарній фотосесії, в якій показала вже чималий животик.

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