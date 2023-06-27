Беременная Линдси Лохан рассекретила пол будущего ребенка

Американская актриса Линдси Лохан совсем скоро впервые станет мамой и уже знает пол будущего ребенка.

Вместе со своим мужем, арабским финансистом Бадером Шаммасом, знаменитость ждет появления мальчика. Об этом изданию TMZ сообщили в окружении пары.

Кроме того, стало известно, где Линдси планирует родить первенца. Так как последние несколько лет со своим любимым актриса живет в ОАЕ, то и малыш должен появиться на свет именно там. Поддержать звездную маму приедут ее родные и близкие.

Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

"Мать Линдсей, Дина, будет рядом с ней в Дубае во время родов. И некоторые из братьев и сестер Линдси также приедут за границу, чтобы встретить своего нового племянника", – поделился инсайдер.

Линдси Лохан / Фото: instagram.com/lindsaylohan

Напомним, что 36-летняя Линдси Лохан объявила о первой беременности в марте. Недавно звезда снялась в хорошей фотосессии, в которой показала уже немаленький животик.

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