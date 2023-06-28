Ракетные удары РФ по Краматорску: погибли четыре человека

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом пишет Офис Генерального прокурора в социальных сетях.

Во вторник, 27 июня 2023 года, российская армия обстреляла центр Краматорска. По состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка.

Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери.

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В результате попадания возник пожар. Под завалами могут находиться люди – окончательное количество жертв еще устанавливается.

Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор с. Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.

На местах работают прокуроры, спасатели и полиция.

Обстрел Краматорска

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ровно на годовщину удара российских оккупантов по Кременчугу, когда в результате атаки по торговому центру погибли 22 человека, россияне снова направили ракеты по Кременчугскому району.

Также сегодня захватчики снова жестоко обстреляли Краматорск из систем С-300.

"Три человека погибли, и среди них – ребенок. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час более 40 человек ранены. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов", – сообщил он.

Зеленский подчеркнул, что каждое такое проявление террора доказывает всему миру, что Россия заслуживает только одного – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех убийц и террористов.