НАТО готове захищатися від Білорусі та РФ - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві та Мінську було надіслано чітке повідомлення.

Про це пише CNN.

У повідомленні йдеться про те, що «НАТО існує, щоб захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО».

Столтенберг зробив це зауваження на спільній пресконференції в Гаазі у вівторок разом із лідерами семи країн НАТО.

Глава НАТО заявив, що Альянс готовий захищати членів від Білорусі та Росії, а події, пов’язані з повстанням «Вагнера», є «внутрішніми справами Росії».

На запитання журналістів про питання безпеки, які можуть виникнути у зв’язку з перекиданням до Білорусі керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина та його сил, усі офіційні особи заявили, що поки рано робити остаточні висновки.

Пізно ввечері 23 червня Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК та вбили багато бойовиків. До цього він зробив низку скандальних заяв про війну РФ в Україні. Зокрема, він назвав так звану "СВО" - "бездарно спланованою операцією".

Тоді з'явилася інформація про те, що ФСБ порушила справу про заклик до збройного заколоту після заяв Пригожина. У Кремлі заявили, що "вживаються всі необхідні заходи".

Після того, як "вагнерівці" заявили про похід на Москву та захопили Ростов і Воронеж, ФСБ закликала бойовиків не виконувати накази Пригожина та затримати його. За фактом організації збройного заколоту олігархові загрожувало від 12 до 20 років ув'язнення.

Коли ватажок ПВК зупинився за 200 км від Москви, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють. Що більше - сам очільник бойовиків "поїде до Білорусі".

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