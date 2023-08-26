Дни силы в сентябре 2023 года: когда искать энергию и вдохновение

Каждый из нас в суматохе повседневной жизни ищет моменты, когда можно получить вдохновение, энергию и поддержку. Согласно эзотерикам, в сентябре 2023 года у нас будет пять благоприятных дней.

Это периоды, когда вселенная дарит свою положительную энергетику. Почему эти дни так особенны? Они раскрывают благоприятные нюансы природы.

4 сентября — Венера выходит из ретроградности

Когда планета Венера находится в ретроградном состоянии, она может оказывать большое влияние на наше здоровье, самочувствие, отношения. Эзотерики считают, что в такие периоды у людей могут возникать недоразумения, проблемы со здоровьем, сложности в любовных делах. Однако 4 сентября Венера выйдет из ретроградности и принесет ощутимое облегчение и возможность получить силы для новых свершений. Этот день способствует освобождению от негативных эмоций и болезней, а также может закончиться романтическими переживаниями или приятными эмоциями.

9 сентября — зеркальная дата

Эта зеркальная дата осени дает возможность закончить все начатые ранее дела, даже те, которые раньше казались несбыточными мечтами. День полон положительной энергии, дарит силы и мотивацию для достижения важных целей. Если к этому дню мы сталкивались с трудностями, не могли найти путь к правильному результату, то 9 сентября даст вдохновение двигаться дальше.

15 сентября — выход Меркурия из ретроградности

Когда будут благоприятные дни в сентябре 2023 года / Фото: pixabay.com

Меркурий называют планетой финансов и общения. Поэтому когда он находится в ретроградном состоянии, люди могут испытывать трудности в общении с окружающими и даже сталкиваться с финансовыми проблемами. 15 сентября Меркурий выходит из ретроградности, поэтому дела пойдут вверх. Этот период станет временем, когда восстанавливаются связи, находится общий язык, улучшаются ситуации на работе и в финансах. Еще день принесет вдохновение, чтобы начать новое дело или придумать план развития.

19 сентября — Солнце в противостоянии с Нептуном

Этот день отлично подходит для новых начинаний. Планета Нептун помогает открыть все положительное и хорошее в себе, придает силы избавиться от плохих привычек. Но энергия Нептуна действует мягко, ненавязчиво, поэтому преодолевать трудности и менять себя лучше гораздо легче.

23 сентября — осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие приносит положительную энергетику и баланс жизни. В этот день Солнце и Луна находятся в полной гармонии, а потому наполняют окружающее пространство любовью и теплом. 23 сентября эзотерики считают идеальным временем для очищения от отрицательных мыслей. Обязательно отпустите старые образы и пристрастности, чтобы настроиться на положительное содействие миру.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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