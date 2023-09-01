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Могут ли мобилизовать ограниченно пригодных: Данилов объяснил нюансы

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Могут ли мобилизовать ограниченно пригодных: Данилов объяснил нюансы

Мобилизация в Украине 2023

В Украине изменят систему определения пригодности к военной службе.

В Украине ограниченно подходящие мужчины могут мобилизовать в ряды ВСУ, но есть определенные нюансы.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Есть в наших нормативно-правовых документах термин – подходящий или условно подходящий. Надо дать толкование, кто такой условно годный, где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться", – рассказывает Данилов.

По его словам, когда такие люди попадают в те или иные части с условной пригодностью, есть процессы у командиров.

"Поэтому для того, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением Совета нацбезопасности и обороны дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной-тройной трактовки этой нормы", — отметил секретарь СНБО.

Как отметил Данилов, "сегодня этот вопрос будет согласно решению СНБО решен".

Заметим, что ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. Однако некоторые особенности этого статуса имеют.

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Дата публикации
Просмотры
4322
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