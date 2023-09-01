Чи можуть мобілізувати обмежено придатних: Данілов пояснив нюанси

В Україні змінять систему визначення придатності до військової служби.
В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але є певні нюанси.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповідає Данілов.
За його словами, коли такі люди потрапляють у ті чи ті частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.
"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", - зазначив секретар РНБО.
Як наголосив Данілов, "сьогодні це питання буде згідно рішення РНБО вирішено".
Зауважимо, що обмежена придатність не є підставою для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби. Проте деякі особливості цей статус має.
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