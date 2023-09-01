Чи можуть мобілізувати обмежено придатних: Данілов пояснив нюанси

В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, але є певні нюанси.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.



"Є в наших нормативно-правових документах термін - придатний або умовно придатний. Треба дати тлумачення, хто такий умовно придатний, де люди, які мають такий припис у своїх документах, можуть використовуватися", - розповідає Данілов.

За його словами, коли такі люди потрапляють у ті чи ті частини з умовною придатністю, є певні процеси у командирів.

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"Тому для того, щоб закрити це питання раз і назавжди, рішенням Ради нацбезпеки і оборони дано доручення розтлумачити цей документ, щоб не було подвійного-потрійного трактування цієї норми", - зазначив секретар РНБО.

Як наголосив Данілов, "сьогодні це питання буде згідно рішення РНБО вирішено".

Зауважимо, що обмежена придатність не є підставою для відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби. Проте деякі особливості цей статус має.

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