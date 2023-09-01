Під час ранкової тривоги на Кіровоградщині спрацювала ППО: що відомо

Зранку п'ятниці, 1 вересня, над Кіровоградською областю під час повітряної тривоги сили ППО збили крилату російську ракету.

Про це повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Доброго ранку всій Україні!

"Під час ранкової тривоги в небі над Кіровоградщиною збито крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

До слова, повітряна тривога у Кіровоградській області тривала понад 1 годину - від 04:20 до 05:27.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через пуски "Калібрів".

У ЗСУ розповіли, що під час нічної атаки сили ППО збили одну крилату ракету. Втім, сталося влучання на Вінниччині.

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