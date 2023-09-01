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Нічна атака РФ: в ЗСУ розповіли, скільки ракет збили і де є влучання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Нічна атака РФ: в ЗСУ розповіли, скільки ракет збили і де є влучання

ППО. / Фото: Associated Press

Окупанти випустили дві ракети.

Уночі проти 1 вересня російські окупаційні війська завдали удару крилатими ракетами "Калібр" по території України. Сили ППО збили одну ворожу ціль. Втім, є влучання. 

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що під час повітряної тривоги вночі було зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря - з району тимчасово анексованої Феодосії.

"Одну ракету вдалось знищити. Інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, після 04:00 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через пуски "Калібрів". Оминула тривога кілька західних областей та східниих.

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Дата публікації
Перегляди
1941
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