Нічна атака РФ: в ЗСУ розповіли, скільки ракет збили і де є влучання

Уночі проти 1 вересня російські окупаційні війська завдали удару крилатими ракетами "Калібр" по території України. Сили ППО збили одну ворожу ціль. Втім, є влучання.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що під час повітряної тривоги вночі було зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря - з району тимчасово анексованої Феодосії.

"Одну ракету вдалось знищити. Інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після 04:00 в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через пуски "Калібрів". Оминула тривога кілька західних областей та східниих.

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