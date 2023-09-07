Зеленський обговорив із Нетаньягу безпеку хасидів в Умані

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорили питання забезпечення повноцінного функціонування безвізу для українців та шляхи гарантування безпеки паломників-хасидів під час щорічного відвідання Умані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Із огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані, було обговорено шляхи забезпечення їхньої безпеки", - зазначається у повідомленні.

Зеленський заявив, що Україна завжди з теплотою і гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку.

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів.

"Було наголошено, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками", - поінформували у ОП.

Президент вважає, що це - безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування.

"Необхідні невідкладні спільні дії для гарантування безпеки більшої кількості людей", - зазначив він.

Окремо сторони обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Очільник української держави окремо порушив питання збільшення кількості відмов українцям у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами і наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

Президент також відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України і подякував за надання прихистку українцям, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. На зустрічі було відзначено відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі.

Сторони обговорили і можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню РФ і обмінялися думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у четвер, 7 вересня, поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили безпеку Одещини та ситуацію на полі бою.

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