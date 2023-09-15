До Умані прибули паломники-хасиди: яка ситуація у місті

Так, 15 вересня до міста Умань прибуло 32 332 паломників-хасидів. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 088 паломників.

Про це повідомило МВС України.

Хасиди в Умані

Як відзначають у поліції, для ретельної перевірки та реєстрації паломників в Умані правоохоронці розгорнули контрольно-пропускні пункти. У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах.

Хасиди в Умані

Раніше зазначалося, що до Умані вже з’їхалися понад 20 тисяч хасидських паломників з усього світу. Протягом 15-17 вересня вони святкуватимуть юдейський новий рік – Рош га-Шана. Саме в Умані розташована могила духовного лідера хасидів і вони вірять, що святкування там нового року принесе щастя.

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