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До Умані прибули паломники-хасиди: яка ситуація у місті

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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До Умані прибули паломники-хасиди: яка ситуація у місті

Хасиди в Умані / Фото: МВС України у Telegram

Масове паломництво брацлавських хасидів щороку відбувається в Умані.

Так, 15 вересня до міста Умань прибуло 32 332 паломників-хасидів. За добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 10 088 паломників.

Про це повідомило МВС України.

Хасиди в Умані / ©
Хасиди в Умані

Як відзначають у поліції, для ретельної перевірки та реєстрації паломників в Умані правоохоронці розгорнули контрольно-пропускні пункти. У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах.

Хасиди в Умані / ©
Хасиди в Умані

Раніше зазначалося, що до Умані вже з’їхалися понад 20 тисяч хасидських паломників з усього світу. Протягом 15-17 вересня вони святкуватимуть юдейський новий рік – Рош га-Шана. Саме в Умані розташована могила духовного лідера хасидів і вони вірять, що святкування там нового року принесе щастя.

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Дата публікації
Перегляди
615
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