Хасиды в Умани приглашают Зеленского: "Молитесь и вы выиграете войну"

В молитве за мир в Украине приняли участие одновременно около 10 тысяч паломников.

В пятницу, 15 сентября, в Умани тысячи паломников-хасидов, ежегодно приезжающих на могилу цадика Нахмана на празднование иудейского нового года Рош га-Шана, одновременно молились за Украину. Один из верующих призвал президента Зеленского приехать сюда и помолиться за приближающуюся победу.

Об этом сообщает "Общественное" с места массового паломничества хасидов.

Молитва, называемая Тикун а-Клали, звучала из громкоговорителей на улицах квартала, где проходит празднование. Паломники во весь голос повторяли слова этой молитвы.

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“Это массовая молитва, во время которой зачитывается собрание из десяти псалмов царя Давида, чтение которых служит тшувой (покаянием) за все грехи. Этот сборник открыл миру раби Нахман из Брацлава, на могилу которого ежегодно приезжают его последователи — брацлавские хасиды", — рассказали в Объединенной еврейской общине Украины.

Один из верующих, который молился в этот день на улице Умани, заявил журналистам, что для того, чтобы победа была как можно быстрее, всем украинцам и в частности президенту Зеленскому следует приехать на могилу к цадику Нахману и молиться.

"Если Владимир Зеленский хочет, чтобы украинские люди, украинские военные победили в этой войне, пусть приезжает сюда и молится Богу. И вам обещаю я и раби Нахман обещает — вы выиграете войну", — сказал паломник.

По оценке еврейской общины, в молитве приняло участие около 10 тысяч хасидов.

Напомним, по информации украинского МВД, по состоянию на 15 сентября в Умань прибыло 32 332 паломника-хасида.

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