Хасиди в Умані запрошують Зеленського: "Моліться і ви виграєте війну"

У молитві за мир в Україні взяли участь одночасно близько 10 тисяч паломників.

У п’ятницю, 15 вересня, в Умані тисячі паломників-хасидів, які щороку приїжджають на могилу цадика Нахмана на святкування юдейського нового року Рош га-Шана, одночасно молилися за Україну. Один із вірян закликав президента Зеленського приїхати сюди і помолитися за наближення перемоги.

Про це повідомляє “Суспільне” з місця масового паломництва хасидів.

Молитва, яка називається Тікун а-Клалі, лунала із гучномовців на вулицях кварталу, де відбувається святкування. Паломники на повний голос повторювали слова цієї молитви.

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“Це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи. Цю збірку відкрив світові рабі Нахман з Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники — брацлавські хасиди", — розповіли в Об'єднаній єврейській общині України.

Один із вірян, який молився цього дня на вулиці Умані, заявив журналістам, що для того, аби перемога була якнайшвидше, усім українцям і зокрема президенту Зеленському слід приїхати на могилу до цадика Нахмана і молитися.

"Якщо Володимир Зеленський хоче, щоб українські люди, українські військові перемогли у цій війні, нехай приїздить сюди і молиться Богу. І вам обіцяю я, і рабі Нахман обіцяє — ви виграєте війну", - сказав паломник.

За оцінкою єврейської общини, у молитві взяли участь близько 10 тисяч хасидів.

Нагадаємо, за інформацією українського МВС, станом на 15 вересня до Умані прибуло 32 332 паломники-хасиди.

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