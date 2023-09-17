В Умані помер паломник-хасид: що сталося

У неділю, 17 вересня, в місті Умані на Черкащині під час традиційного святкування юдейського нового року Рош га-Шана, на яке збираються паломники-хасиди із цілого світу, несподівано помер чоловік.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Черкаси інфо", одному з паломників стало зле.

"Медики на місці події констатували смерть", - повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

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У коментарі Obozrevatel речниця обласної поліції додала, що повідомлення про раптову смерть хасида надійшло до поліції близько 17:30 від лікарів швидкої допомоги. За її словами, слідів насильницької смерті на його тілі не виявили.

"Відомості про подію внесли до обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних та інших правопорушень", – сказала Зоя Вовк.

Нагадаємо, в Умані від понеділка, 11 вересня, запровадили особливий режим в'їзду/виїзду, а також пересування містом через прибуття хасидів. За інформацією українського МВС, станом на 15 вересня до Умані прибуло 32332 паломників-хасидів.

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