У Росії заявили про нову атаку на аеродром "Шайковка": подробиці

Росіяни заявили про нову атаку на військовий аеродром "Шайковка" у Калузькій області і традиційно звинуватили Україну.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Російські ЗМП заявили про нібито збиття українського дрона.

"ЗСУ атакували стратегічний аеродром "Шайковка у Калузької області. Безуспішно – за нашою інформацією, український дрон-камікадзе перехопили та знищили гелікоптери Мі-28", - йдеться у повідомленні.

Як пише Mash, це вже третя атака на аеродром "Шайковка" від початку повномасштабного вторгнення Росії. Перша спроба нібито була у жовтні 2022 року, а друга – у серпні 2023-го.

Військове керівництво України поки не коментували заяву росіян.

Нагадаємо, 23 серпня влада РФ заявила про атаку безпілотників і збиття дронів поблизу села Шайковка, що неподалік від військового аеродрому.

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