Салливан и глава МИД Китая обсудили войну в Украине

Также стороны обсудили ситуацию вокруг Тайваня.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и глава Министерства иностранных дел Китая Ван I провели встречу, на которой обсудили вопросы российской агрессии против Украины и ситуации вокруг Тайваня.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома, передает Укринформ.

В США заявили о важности мира и стабильности в Тайванском проливе.

"Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, вопросы глобальной и региональной безопасности, войну России против Украины и проблемы в Тайваньском проливе", — говорится в коммюнике.

Также сообщается, что Вашингтон озабочен возможным нарушением стабильности вокруг Тайваня.

"Обе стороны обязались поддерживать этот стратегический канал связи и продолжать дополнительное взаимодействие и консультации на высоком уровне в ключевых областях между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой в ближайшие месяцы", – добавили в Белом доме.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовятся к войне с Китаем на основе опыта Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что у России проблемы с вооружением, поэтому Путин ищет поддержки среди своих партнеров — Китая и Северной Кореи.

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