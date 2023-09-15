США готуються до війни з Китаєм на основі досвіду України – The Atlantic

Аналітики вважають, що Київ сам вирішує, як і коли звільняти свої території.

Рішення України щодо ведення бойових дій нерідко критикують. Проте західні країни, зокрема США, можуть багато чому у неї повчитися.

Про це написав професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрю в Шотландії Філіп Пейсон О’Браян у виданні The Atlantic.

Як відзначає професор, Україну закликали зосередити більше сил на півдні й спробувати прорвати російські лінії, навіть попри загрозу поставити своїх солдатів під удари російської авіації. Та українські війська, зважаючи на масштаб замінованих територій, діють більш обережно, що дозволяє зберігати особовий склад у війні з країною, яка має значно більше людей. Щобільше, бойові дії можуть тривати ще довго.

Військово-політичне керівництво України зробило ставку на атаки російської логістики й ворожих штабів пунктів глибоко за лінією фронту. Наші військові зосередилися на знищенні артилерії, яка розташована ближче до лінії зіткнення.

"Українські командири вважають, що вони розуміють фундаментальну динаміку конфлікту набагато чіткіше, ніж ті, хто ніколи не стикався з такими умовами. Дійсно, чим довше триває ця війна, тим зрозуміліше стає, що українці мають чому повчити інших, в тому числі і США, про те, як вести військові операції в сучасну епоху", – зауважує О’Браян.

План "Реплікатор"

Заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс розповіла, як США могли б захиститися у війні з Китаєм. У багато чому цей підхід перегукується з досвідом України, на якому неодноразово наголошувалося. Йдеться про те, що досягти перемоги над Народно-визвольною армією КНР можна на основі винахідливості та інновацій.

"Ініціатива Реплікатор" – план Пентагону, який передбачає створення армії невеликих, недорогих, оснащених штучним інтелектом апаратів, здатних діяти в широкому діапазоні бойових умов. Вони захищатимуть американські винищувачі й посилюватимуть їхні спроможності. Якщо США розгорнуть їх у великій кількості, то машини не вдасться зупинити. Танки, ракети, кораблі та інша важка військова техніка Народно-визвольної армії КНР не матимуть змоги відбитися від них.

Головною перевагою було б те, що менше американських солдатів наражалися б на небезпеку проти набагато більшої китайської армії.

"Реплікатор має допомогти нам подолати найбільшу перевагу КНР – масовість. Більше кораблів. Більше ракет. Більше людей. До того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, здавалося, що вона мала таку ж перевагу", – сказала вона.

О’Браян акцентує, що доволі творче використання Україною військових технологій, вочевидь, значно вплинуло на мислення Пентагону. Користуючись перевагами, які дає вільніше й відкритіше до ініціатив знизу суспільство, українські військові почали розробляти велику кількість власних військових систем, в тому числі – прості та дешеві безпілотники, які можуть виконувати багато завдань.

Війна в Україні також підтвердила те, що Пентагон і так знав: без домінування в небі просування важкої бронетехніки буде надзвичайно важким завданням. Повільний наступ Росії в Бахмуті на початку цього року і нинішній український контрнаступ довели це. Україна намагається компенсувати це використанням великої кількості безпілотників, однак прогрес дається важко.

Активне обговорення ініціативи може свідчити про сумніви США щодо того, чи зможуть вони утримати домінування в небі впродовж тривалого проміжку часу. Саме тому американські військові планувальники розмірковують над досвідом українських, намагаючись екстраполювати його на потенційну війну проти Китаю.

Раніше зазначалося, що США готуються до потенційної війни з Китаєм у Тихому океані, тому зараз уклали контракт на розробку прототипу літака Blended Wing Body, в якому оптимізують функції.

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