Народ України продемонстрував величезну хоробрість - Байден під час зустрічі з Зеленським

Президент США Джо Байден озвучив високу оцінку стійкості й хоробрості українського народу в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації.
Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі, - пише Укрінформ.
«Народ України продемонстрував величезну хоробрість», – підкреслив президент США.
Також він додав, що українці надихають світ.
Байден підтвердив довгострокові зобовʼязання безпеці України з боку Сполучених Штатів, а також союзників і партнерів.Саме тому, за його словами, США підтримують справедливий і міцний мир, заснований на суверенітеті й територіальній цілісності України.
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Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив із очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.
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