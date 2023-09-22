Народ України продемонстрував величезну хоробрість - Байден під час зустрічі з Зеленським

Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі, - пише Укрінформ.

«Народ України продемонстрував величезну хоробрість», – підкреслив президент США.

Також він додав, що українці надихають світ.

Байден підтвердив довгострокові зобовʼязання безпеці України з боку Сполучених Штатів, а також союзників і партнерів.Саме тому, за його словами, США підтримують справедливий і міцний мир, заснований на суверенітеті й територіальній цілісності України.

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Нагадаємо, перед візитом до Білого дому президент Зеленський обговорив із очільником Міноборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

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