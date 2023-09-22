В Севастополі пролунав ще один потужний вибух

В тимчасово окупованому росіянами Криму триває сезон “бавовни”. Надвечір 22 вересня там почули ще один сильний вибух.

Про це пише “Крим. Реалії”.

Як зазначається, о 17:37 в Севастополі прогримів ще один сильний вибух, від якого затремтіло скло у вікнах.

“Над центральним пагорбом Севастополя видно світло-сірий дим. Наш кореспондент зазначив, що наразі незрозуміло – це дим від першого вибуху чи від останнього. Раніше, коли в обід був перший вибух, над центральним пагорбом був чорний дим”, – пише “Крим. Реалії”.

Що цікаво, паралельно з вибухом голова Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував на своїй сторінці в соцмережі дуже ілюстративне емодзі – очі, які дивляться.

Нагадаємо, що вдень в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабу Чорноморського флоту.

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