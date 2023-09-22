В Севастополе раздался еще один мощный взрыв

Во временно оккупированном россиянами Крыму продолжается сезон "хлопка". К вечеру 22 сентября там услышали еще один сильный взрыв.

Об этом пишет "Крым. Реалии".

Как отмечается, в 17:37 в Севастополе прогремел еще один сильный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах.

“Над центральным холмом Севастополя виден светло-серый дым. Наш корреспондент отметил, что пока неясно – это дым от первого взрыва или от последнего. Раньше, когда в обед был первый взрыв, над центральным холмом был чёрный дым”, — пишет “Крым. Реалии».

Что интересно, параллельно со взрывом, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал на своей странице в соцсети очень иллюстративное эмодзи — смотрящие глаза.

Напомним, что днем в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. оккупанты заявляют об ударе по штабу Черноморского флота.

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