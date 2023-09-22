"Оккупантам очень неспокойно": Игнат прокомментировал взрывы в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал сегодняшние взрывы в Севастополе. Он говорит, что в течение недели оккупантам очень беспокойно на оккупированном полуострове.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По его словам, во время и даже после операций, успешно проводмых Силами обороны, нужна определенная тишина.

"Агентура вражеская не спит", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что в Крыму уже достаточно беспокойно для оккупантов, особенно в течение последней недели.

"Все Силы обороны, все службы, работающие совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно. Таким образом, Силы обороны делают фразу "Не хочется уезжать из Крыма" знаковой для всех", - добавил Игнат.

Что известно о взрывах в Крыму

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Оккупанты заявляют об ударе по штабу Черноморского флота.

Утром на Крымском мосту перекрыли движение.

В Сети показали, как выглядит штаб Черноморского флота РФ после удара ракеты.

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