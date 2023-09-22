"Окупантам дуже неспокійно": Ігнат прокоментував вибухи в Севастополі

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував сьогоднішні вибухи в Севастополі. Він каже, що упродовж тижня окупантам дуже неспокійно на окупованому півострові.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, під час і навіть після операцій, які успішно проводять Сили оборони, потрібна певна тиша.

"Агентура ворожа не спить", - сказав він.

Речник наголосив, що у Криму вже досить неспокійно для окупантів, особливо протягом останнього тижня.

"Усі Сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять усе для того, щоб окупантам було неспокійно. Таким чином, Сили оборони роблять фразу "Не хочется уезжать из Крыма" знаковою для всіх", - додав Ігнат.

Що відомо про вибухи у Криму

У п'ятницю, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Окупанти заявляють про удар по штабу Чорноморського флоту.

Вранці на на Кримському мосту перекрили рух.

У Мережі показали, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ після удару ракети.

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