Все в диму: росіяни раптово перекрили Кримський міст

Сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх чули, зокрема, у Феодосії та Севастополі, в останньому окупанти застосували димові завіси. А на Кримському мосту перекрили рух.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

"Радник" очільника Криму Олег Крючков заявив, що на центральній набережній Феодосії нібито знайшли боєприпас. Прохід тимчасово перекритий, оскільки сапери здійснюють розмінування.

Тим часом місцеві повідомили про гучні звуки в окупованому Севастополі. Зазначається, що там окупанти застосували димову завісу та закрили рейд через бухту.

Що каже Міноборони РФ

Російські окупанти нібито збили українські безпілотники, які намагалися атакувати Крим і Краснодарський край у ніч проти п'ятниці.

"Вночі припинили спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", – йдеться у відомстві.

Нагадаємо, ввечері 17 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. В оперативному командуванні "Південь" прокоментували, що ЗСУ треба провести дорозвідку і переконатися, що це не була ворожа провокація.

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