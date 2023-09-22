Все в дыму: россияне внезапно перекрыли Крымский мост

Сегодня, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали, в частности, в Феодосии и Севастополе, в последнем оккупанты применили дымовые завесы. А на Крымском мосту перекрыли движение.

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы.

"Советник" главы Крыма Олег Крючков заявил, что на центральной набережной Феодосии якобы обнаружили боеприпас. Проход временно перекрыт, поскольку саперы производят разминирование.

Между тем, местные сообщили о громких звуках в оккупированном Севастополе. Отмечается, что там оккупанты применили дымовую завесу и закрыли рейд через бухту.

Что говорит Минобороны РФ

Российские оккупанты якобы сбили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать Крым и Краснодарский край в ночь на пятницу.

"Ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в ведомстве.

Напомним, вечером, 17 сентября, в оккупированном Севастополе раздались взрывы. В оперативном командовании "Юг" прокомментировали, что ВСУ нужно провести доразведку и убедиться, что это не была враждебная провокация.

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