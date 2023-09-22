Россияне обстреляли жилой квартал Херсона: есть жертвы

В пятницу, 22 сентября, российские оккупационные войска обстреляли жилые кварталы Херсона. Один человек погиб, а двое получили ранения.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора и местные власти.

Отмечается, армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсона около 09:00. Предварительно, произведен артобстрел. В результате вражеской атаки повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

оккупанты попали по частному дому. Несовместимые с жизнью травмы получил 25-летний мужчина.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за попадания вражеских снарядов возникли пожары в жилом доме и гараже.

"С самого утра в Херсоне неспокойно. Оккупационные войска покрыли огнем жилые кварталы города", — говорится в сообщении.

Обстрел Херсона. / Фото: Офис генерального прокурора

Между тем, руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко отмечает, что российская армия обстреляла прибрежную зону Херсона с временно оккупированного левого берега.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 21 сентября, в результате обстрелов российской армии деоккупированной территории Херсонской области погибли семь человек, еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

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