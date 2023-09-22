Яблочные пончики: рецепт вкусного десерта

Яблочные пончики - это кружочки яблок, обжаренные в кляре. Для их приготовления лучше использовать яблоки некислых сортов. Подавать готовое блюдо лучше всего теплым со сметаной, посыпав пончики сахарной пудрой.
Ингредиенты
- мука
- 125 г
- молоко
- 200 мл
- яйцо
- 1 шт.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- яблоки
- 4 шт.
- корица молотая
- 0,5 ч. л.
- соль
- растительное масло – для жарки
- сахарная пудра
- В глубокую миску просейте муку с разрыхлителем.
- Яйцо разделите на белок и желток. Белок взбейте в пену со щепоткой соли, желток добавьте к муке.
- Влейте струйкой теплое молоко в муку с желтком. Перемешайте до получения однородной массы и выложите в эту массу белок. Перемешайте.
- Яблоки вымойте, очистите, удалите сердцевину. Нарежьте кольцами толщиной около одного сантиметра.
- Кольца яблок порционно обмакивайте в тесто и обжаривайте в кипящем растительном масле 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
- Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой перемешанной с корицей.
Советы:
Молоко используйте любой жирности.
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