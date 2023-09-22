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Яблочные пончики: рецепт вкусного десерта

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
296 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1087
Время на прочтение
1 мин
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Яблочные пончики: рецепт вкусного десерта

Яблочные пончики / Фото: Credits

Яблочные пончики -  это кружочки яблок, обжаренные в кляре. Для их приготовления лучше использовать яблоки некислых сортов. Подавать готовое блюдо лучше всего теплым со сметаной, посыпав пончики сахарной пудрой.

Ингредиенты

мука
125 г
молоко
200 мл
яйцо
1 шт.
разрыхлитель
1 ч. л.
яблоки
4 шт.
корица молотая
0,5 ч. л.
соль
растительное масло – для жарки
сахарная пудра
  1. В глубокую миску просейте муку с разрыхлителем. 
  2. Яйцо разделите на белок и желток. Белок взбейте в пену со щепоткой соли, желток добавьте к муке.
  3. Влейте струйкой теплое молоко в муку с желтком. Перемешайте до получения однородной массы и выложите в эту массу белок. Перемешайте.
  4. Яблоки вымойте, очистите, удалите сердцевину. Нарежьте кольцами толщиной около одного сантиметра.
  5. Кольца яблок порционно обмакивайте в тесто и обжаривайте в кипящем растительном масле 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
  6. Готовые пончики посыпьте сахарной пудрой перемешанной с корицей.

Советы:

Молоко используйте любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
1087
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