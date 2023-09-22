Ракетная атака по Черкассам: куда пытались попасть оккупанты

Накануне утром 21 сентября российские оккупационные войска атаковали Черкассы ракетами. Вероятно, они были ориентированы на критическую инфраструктуру. Впрочем, обломки сбитых ракет упали на гостиницу в центре города.

О завершении спасательной операции в эфире "Радио Свобода" рассказал руководитель Черкасской областной военной администрации Табурец.

Вероятно, силы РФ атаковали город ракетами класса воздух-земля Х-101, запускаемыми из стратегических бомбардировщиков. На отель накануне упал обломок ракет.

"С высокой вероятностью ракеты были нацелены на энергетические объекты. В пределах Черкасского района такие подстанции есть, поэтому, вероятно, ракеты летели туда", – говорит глава ОВА.

Спасательная операция в городе длилась около суток. За ночь людей под завалами не обнаружили. В результате атаки оккупантов 11 человек пострадали. Шесть человек находятся в больнице, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 21 сентября агрессорка Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. Обломки наделали беды в центральной части города. Пострадал отель.

Известно, что силы ПВО в Черкасской области сбили четыре ракеты. В Офисе генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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