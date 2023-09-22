Мощные обстрелы и "прилеты": как прошла ночь в регионах Украины

В Херсонской области за сутки погибли семь человек.

Ночь на 22 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах по состоянию по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 7 обстрелов (33 взрыва). Враг обстреливал границы Черниговщины из минометов, артиллерии, неуправляемых авиационных ракет. Под обстрелом находились громады Черниговского и Новгород-Северского районов.

В Новгород-Северской громаде попали в хозяйственное здание, произошел пожар.

О потерях среди местного населения или других повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина: сегодня утром россияне совершили минометный обстрел Хотинской громады. Зафиксировано 13 взрывов. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья. Зафиксировано 149 взрывов.

Днепропетровщина: этой ночью враг 4 раза бил по Никопольщине. Целил из тяжелой артиллерии по районному центру, Красногригорьевской, Покровской и Мировской громад.

Обошлось без погибших и пострадавших. Повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод и линии электропередач.

Вчера утром сбросили боеприпас с беспилотника на Марганец. Обошлось без последствий.

Под удар попал и Криворожский район. По Грушевской громаде агрессор бил из тяжелой артиллерии.

Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, авто, газопровод, линия электропередач, солнечные панели.

Запорожская область: 86 ударов по 22 населенным пунктам в сутки.

Россияне обстреляли из РСЗО Новодаровку, Полтавку и Красное, атаковали БПЛА Железнодорожное, Новодаровку и Степное, а также ударили 6 авиаснарядами по Орехову, Белогорью и Роботиному.

Также за прошедшие сутки зафиксировано 74 артиллерийских удара, которые пришлись по территории прифронтовых городов и сел. В результате артобстрела по Орехову ранена 75-летняя женщина – она доставлена в лечебное учреждение.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Харьковщина: этой ночью в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

За прошедшие сутки артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись районам более 14 населенных пунктов.

Луганщина: за сутки только в Невском зафиксировано 70 взрывов в результате российских обстрелов. Разрушен, по меньшей мере, один дом. По селу открывали огонь как из артиллерии, так и из авиации.

От артиллерийских и минометных обстрелов также пострадала Белогоровка.

За сутки противник совершил 141 обстрел (532 снаряда).

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 35 обстрелов.

Под огнем находились 17 населенных пунктов.

Поврежден 21 жилой дом (из них:

14 – многоквартирных), 2 служебных автомобиля, 3 частных автомобиля, трубопровод водоснабжения, корпус тубдиспансера, хозяйственная постройка, корпус ЦГБ, здание КП "Вода Донбасса", цех ЧАО "АКХЗ", трансформатор, 2 гаража.

В сутки по области — 21 раненых мирных жителей.

Николаевщина: вчера в результате сбития силами противовоздушной обороны вражеской цели обломками повреждены три жилых дома, гараж и хозяйственное сооружение. Незначительные телесные повреждения получили две женщины, они получили медицинскую помощь на месте.

Также вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Обошлось без пострадавших.

Также днем вражеские артиллерийские обстрелы подверглись с. Солончаки Куцурубской общины; возник пожар сухой травы и кустарников, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Одесчина: вчера под вечер российские террористы атаковали Белгород-Днестровский район ракетами, в результате чего попадание в рекреационную инфраструктуру. На месте начался пожар, который быстро был ликвидирован. Пострадавших среди гражданских нет.

Херсонщина: за сутки по области противник произвел 82 обстрела (383 снаряда), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (28 снарядов).

В результате вражеской атаки села Кизомис Белозерской громады зажигательными боеприпасами сгорели три частных дома и хозяйственные постройки.

В результате вражеского артиллерийского обстрела села Понятовка погиб 58-летний мужчина.

Также россияне в очередной раз ударили из авиации по Бериславскому району. Оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по с.Львове, попали в частные дома. 63-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В результате обстрелов Белозерки погиб 49-летний мужчина, две женщины – ранены.

Оккупанты ударили по селу Зеленовка из артиллерии. Попали в жилое здание. Спасатели из-под завалов получили 63-летнюю женщину. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью.

Враг попал по жилой застройке Казацкого. Травмы получил местный житель 76 лет, находившийся в квартире.

Всего за сутки по области 7 человек погибли, еще 12 получили ранения.

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