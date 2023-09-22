Российские обстрелы Херсонщины: за сутки погибли семь человек

В течение 21 сентября в результате обстрелов российской армии деоккупированной территории Херсонской области погибли семь человек, еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За сутки военные РФ совершили 82 обстрела Херсонщины, выпустили 383 снаряда из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, беспилотников, танков и авиации. По Херсону — 28 снарядов. Попали в жилые кварталы", — написал он.

Напомним:

Российские войска нанесли удары по жилым кварталам Херсона по разному вооружению – в городе возникло 7 пожаров. Горели жилые и многоквартирные дома, авто и торговый ряд на одном из рынков города. В МВД сообщили, что войска РФ также обстреляли зажигательными боеприпасами село Кизомис в Херсонской области — загорелись жилые и хозяйственные постройки.

Российские войска практически каждый день обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и областной центр. Несмотря на доказательства и показания, Москва с самого начала полномасштабного вторжения отрицает целенаправленную атаку на гражданских.

14 сентября Александр Прокудин сообщил, что из ряда населенных пунктов, постоянно обстреливаемых российскими силами, объявлена обязательная эвакуация людей.

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