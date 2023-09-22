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Яблучні пундики: рецепт смачного десерту

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
296 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
982
Час на прочитання
1 хв
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Яблучні пундики: рецепт смачного десерту

Яблучні пончики / Фото: Credits

Яблучні пундики – це кружечки яблук, обсмажені у клярі. Для їх приготування краще використовувати яблука некислих сортів. Подавати готову страву найкраще теплою зі сметаною, посипавши пундики цукровою пудрою.

Інгредієнти

борошно
125 г
молоко
200 мл
яйце
1 шт.
розпушувач
1 ч. л.
яблука
4 шт.
кориця мелена
0,5 ч. л.
сіль
олія – для смаження
цукрова пудра
  1. У глибоку миску просійте борошно з розпушувачем.
  2. Яйце розділіть на білок та жовток. Білок збийте в піну із щіпкою солі, жовток додайте до борошна.
  3. Влийте цівкою тепле молоко в борошно з жовтком. Перемішайте до отримання однорідної маси та викладіть у цю масу білок. Перемішайте.
  4. Яблука вимийте, очистіть, видаліть серцевину. Наріжте кільцями завтовшки близько одного сантиметра.
  5. Кільця яблук порційно вмочуйте в тісто і обсмажуйте в киплячій олії 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
  6. Готові пундики посипте цукровою пудрою, перемішаною з корицею.

Поради:

Молоко використовуйте будь-якої жирності.

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Дата публікації
Перегляди
982
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