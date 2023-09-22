Яблучні пундики: рецепт смачного десерту

Яблучні пундики – це кружечки яблук, обсмажені у клярі. Для їх приготування краще використовувати яблука некислих сортів. Подавати готову страву найкраще теплою зі сметаною, посипавши пундики цукровою пудрою.
Інгредієнти
- борошно
- 125 г
- молоко
- 200 мл
- яйце
- 1 шт.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- яблука
- 4 шт.
- кориця мелена
- 0,5 ч. л.
- сіль
- олія – для смаження
- цукрова пудра
- У глибоку миску просійте борошно з розпушувачем.
- Яйце розділіть на білок та жовток. Білок збийте в піну із щіпкою солі, жовток додайте до борошна.
- Влийте цівкою тепле молоко в борошно з жовтком. Перемішайте до отримання однорідної маси та викладіть у цю масу білок. Перемішайте.
- Яблука вимийте, очистіть, видаліть серцевину. Наріжте кільцями завтовшки близько одного сантиметра.
- Кільця яблук порційно вмочуйте в тісто і обсмажуйте в киплячій олії 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
- Готові пундики посипте цукровою пудрою, перемішаною з корицею.
Поради:
Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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