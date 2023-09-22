Уряд призначив держсекретаря Міноборони: що відомо

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення Людмили Дараган державною секретаркою Міністерства оборони України.

Про це повідомляє телеграм-канал Уряд online.

"На своєму засіданні 22 вересня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження... (про призначення – ред.) Дараган Людмили Віталіївни державним секретарем Міністерства оборони України", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про нову держсекретарку МОУ

Народилася Людмила Дараган 15 серпня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічниця-консультантка народного депутата України, членкиня партії "Блок Петра Порошенка", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під №152.

Людмила Віталіївна 2003 року закінчила юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

Від 2019 до 2022 року працювала державною секретаркою Міністерства у справах ветеранів України, де вибудувала ефективну організаційну систему функціонування апарату міністерства та налагодила систему організації підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації державних службовців. Виконувала координацію та юридичний супровід проєкту "Україна-Солідарність-НАТО".

Людмила Дараган була призначена на посаду заступниці голови Фонду державного майна України від 5 липня 2023 року. До призначення на посаду заступниці голови була керівницею апарату Фонду.

Зміна кадрів

Крім того, уряд призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Водночас було ухвалене рішення про звільнення Віталія Загайного з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня звільнив Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка та Віталія Дейнегу з посад заступника міністра оборони України. Також був звільнений Костянтин Ващенко з посади державного секретаря Міністерства оборони.

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