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Оккупанты на севере Крыма выстроили серьезные линии обороны - Коваленко

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оккупанты на севере Крыма выстроили серьезные линии обороны - Коваленко

Российская армия / Фото: Associated Press

Эти оборонительные сооружения сопоставимы с теми, что находятся в Запорожской области.

Российская армия на севере временно аннексированного Крыма, а именно в районе Армянска, Медведевки и Джанкоя, выстроила серьезные линии обороны.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, линии обороны на территории полуострова сопоставимы с линиями обороны, которые российские войска сформировали в Запорожской области.

"Чтобы их прорвать, необходимо будет довольно долго также трамбовать артиллерией. Поэтому при выходе к административной границе для Крыма начинается совсем другой сценарий по уничтожению находящихся там оккупантов и всего их материально-технического обеспечения", - отмечает Александр Коваленко.

Также эксперт отмечает, что ВСУ до административной границы с Крымом значительно расширяют возможности влияния на объекты российской армии независимо от того, где они расположены.

Как сообщалось, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж назвал предпосылки перерезания сухопутного коридора в Крым до наступления зимы.

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