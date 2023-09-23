Россияне готовят диверсии сразу в двух областях: что задумал враг

Россияне отправили в пограничные области своих диверсантов.

Оккупационные войска готовят диверсии в Харьковской и Сумской областях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в район российского города Грайворон Белгородской области прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

"Главной целью проведения этих учений является подготовка личного состава к операциям в приграничных районах Украины", — говорится в сообщении.

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Добавим, россияне отправили в приграничные области своих диверсантов, которые планируют проводить обучение для дальнейших диверсионных операций.

"Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", — отметили в Центре национального сопротивления.

На аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября неизвестные положили взрывчатку под самолеты АН-148, ИЛ-20 и вертолет МИ-28Н, которые в результате взрывов получили существенные повреждения.

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