Россияне готовят диверсии сразу в двух областях: что задумал враг

Россияне отправили в пограничные области своих диверсантов.
Оккупационные войска готовят диверсии в Харьковской и Сумской областях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в район российского города Грайворон Белгородской области прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
"Главной целью проведения этих учений является подготовка личного состава к операциям в приграничных районах Украины", — говорится в сообщении.
Добавим, россияне отправили в приграничные области своих диверсантов, которые планируют проводить обучение для дальнейших диверсионных операций.
"Однако благодаря неравнодушным местным, их передвижение известно, поэтому "экзамен сдадут" не все", — отметили в Центре национального сопротивления.
На аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье 18 сентября неизвестные положили взрывчатку под самолеты АН-148, ИЛ-20 и вертолет МИ-28Н, которые в результате взрывов получили существенные повреждения.