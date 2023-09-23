Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни готують диверсії одразу в двох областях: що задумав ворог

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1587
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни готують диверсії одразу в двох областях: що задумав ворог

Армія РФ / Фото: Associated Press

Росіяни відправили до прикордонних областей України своїх диверсантів.

Окупаційні війська готують диверсії у Харківській та Сумській областях України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що до району російського міста Грайворон, що в Білгородській області, прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. 

"Головною метою проведення цих навчань є підготовка особового складу для операцій в прикордонних районах України", - йдеться у повідомленні.

Додамо, росіяни відправили до прикордонних областей України своїх диверсантів, які планують проводити навчання для подальших диверсійних операцій.

"Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому “іспит складуть" не всі", – зазначили у Центрі національного спротиву.

На аеродромі "Чкаловський", що в Підмосков'ї, 18 вересня невідомі поклали вибухівку під літаки АН-148, ІЛ-20 та вертоліт МІ-28Н, які внаслідок вибухів отримали суттєві пошкодження.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1587
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація