Россияне в Донецкой области ввели комендантский час и цензуру

Изменения связаны с переназначением на должность так называемого "председателя ДНР" Дениса Пушилина.
Россияне вернули комендантский час в захваченной части Донецкой области. Также захватчики ввели там цензуру.
Об этом пишут пропагандистские издания.
Изменения связаны с переназначением на должность так называемого "председателя ДНР" Дениса Пушилина.
По словам оккупантов, комендантский час на оккупированной части Донецкой области действует в будние дни с 23:00 до 04:00 часов. В настоящее время запрещено находиться на улицах.
Более того, на оккупированных территориях запрещены любые массовые собрания, пикеты и акции.
На этом Пушилин не остановился. Он также приказал ввести "военную цензуру", касающуюся почтовых отправлений и телефонных звонков.
Ранее во временно оккупированном Донецке 4 сентября прогремели мощные взрывы. Предварительно удар был нанесен по зданию "администрации" города.
Читайте также:
- В Крыму уверены, что после удара по штабу ЧФ, Керченский мост уничтожат окончательно – Чубаров
- Оккупанты сбросили управляемые авиабомбы в направлении Змеиного — Силы обороны юга
- В Косово был убит полицейский: в частично признанной стране снова неспокойно