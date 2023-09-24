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Россияне в Донецкой области ввели комендантский час и цензуру

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне в Донецкой области ввели комендантский час и цензуру

Донецкая область / Фото: facebook/Павел Кириленко

Изменения связаны с переназначением на должность так называемого "председателя ДНР" Дениса Пушилина.

Россияне вернули комендантский час в захваченной части Донецкой области. Также захватчики ввели там цензуру.

Об этом пишут пропагандистские издания.

Изменения связаны с переназначением на должность так называемого "председателя ДНР" Дениса Пушилина.

По словам оккупантов, комендантский час на оккупированной части Донецкой области действует в будние дни с 23:00 до 04:00 часов. В настоящее время запрещено находиться на улицах.

Более того, на оккупированных территориях запрещены любые массовые собрания, пикеты и акции.

На этом Пушилин не остановился. Он также приказал ввести "военную цензуру", касающуюся почтовых отправлений и телефонных звонков.

Ранее во временно оккупированном Донецке 4 сентября прогремели мощные взрывы. Предварительно удар был нанесен по зданию "администрации" города.

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Дата публикации
Просмотры
141
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