Представители Красного Креста в РФ издевались над украинскими военнопленными — парамедик

Представители Международного Красного Креста в России издевались над украинскими военнопленными.

Об этом рассказал освобожденный из российского плена сержант ВСУ, парамедик Орест Грицюк в интервью журналисту Юрию Бутусову.

"Международный Красный Крест – у**ды страшные. Приезжали их российские представители. Мы шагали, пели песни. Они хохотали и снимали на видео. По плечу нас хлопали и обзывали нас всякими нехорошими словами. Это представители Международного Красного Креста", – говорит Орест. Грицюк.

34-летний военный и парамедик Орест Грицюк родом из Нетишина Хмельницкой области. С 2017 года вступил в ряды патрульной полиции, работал психологом. С начала полномасштабного вторжения записался в ряды территориальной обороны, а затем присоединился к ВСУ. Летом 2022 года отправился в зону активных боевых действий на Донецком направлении. Попал в плен 14 августа 2022 года, был освобожден 26 апреля 2023-го.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие Красного креста на временно оккупированной Херсонской области "является самоуничтожением".

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