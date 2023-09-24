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Представники Червоного Хреста в РФ знущалися над українськими військовополоненими – парамедик

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Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Представники Червоного Хреста в РФ знущалися над українськими військовополоненими – парамедик

Орест Грицюк пробув у ворожому полоні 9 місяців / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Військовий медик звинуватив російських представників Червоного Хреста у знущанні над українськими полоненими.

Представники Міжнародного Червоного Хреста у Росії знущалися над українськими військовополоненими.

Про це розповів звільнений з російського полону сержант ЗСУ, парамедик Орест Грицюк в інтерв’ю журналістові Юрію Бутусову.

"Міжнародний Червоний Хрест – у**ди страшні. Приїздили їхні російські представники. Ми крокували, співали пісні. Вони реготали і знімали на відео. По плечу нас хлопали і обзивали нас всякими нехорошими словами. Це представники Міжнародного Червоного Хреста", – каже Орест Грицюк.

34-річний військовий і парамедик Орест Грицюк родом з Нетішина Хмельницької області. Від 2017 року вступив до лав  патрульної поліції, працював психологом. Від початку повномасштабного вторгнення записався до лав територіальної оборони, а згодом приєднався до ЗСУ. Влітку 2022 року відправився в зону активних бойових дій на Донецькому напрямку. Потрапив у полон 14 серпня 2022, був звільний 26 квітня 2023-го.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що відсутність Червоного хреста на тимчасово окупованій Херсонщині "є самознищенням".

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Дата публікації
Перегляди
287
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