Германия может предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии

В Берлине считают, что лучше "двигаться вместе с Вашингтоном".

Предоставление Украине американских баллистических ракет большой дальности ATACMS может склонить Германию к передаче крылатых ракет Taurus.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Как передает издание, в Берлине считают, что лучше "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений.

"Киев давно ищет ракеты, которые могли бы уничтожить российскую логистику, материально-технические склады и штабы далеко за линией фронта. Сейчас поставка крылатых ракет большой дальности особенно необходима, ведь поставки британских Storm Shadow и французских SCALP имеют большое значение", — говорится в сообщении. .

Напомним, администрация президента США Джо Байдена заявила о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS.

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