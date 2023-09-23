Второму в мире пациенту пересадили сердце свиньи – фото

В США хирурги пересадили сердце свиньи мужчине – 58-летнему ветерану военно-морского флота Лоуренсу Фаусету. Мужчина стал вторым в мире пациентом, прошедшим через подобную операцию.

Об этом пишет Medicalxpress.

Уже через два дня после пересадки сердца Лоуренс Фаусет принялся шутить и мог сидеть в кресле.

Как рассказали врачи медицинского центра Университета штата Мэриленд (UMMC), которые провели операцию по пересадке сердца, мужчине угрожала смерть из-за сердечной недостаточности, однако из-за других проблем со здоровьем ему не могли трансплантировать сердце от донора-человека.

"Я буду цепляться за жизнь зубами и ногтями, бороться за каждое дыхание, которое смогу сделать", — говорит Лоуренс Фаусет.

Следующие несколько недель будут решающими для 58-летнего Лоуренса Фаусета.

Та же команда медицинского центра Университета штата Мэриленд в прошлом году осуществила первую в мире трансплантацию генетически модифицированного сердца свиньи Дэвиду Беннету, прожившему всего два месяца.

Врачи отметили, что, несмотря на то, что первый пациент умер, они получили опыт и хотят попробовать еще раз.

Американские хирурги проводят трансплантацию сердца свиньи мужчине/Фото: Medicalxpress

В США существует огромный недостаток человеческих органов для трансплантации. В прошлом году в стране было проведено более 4100 трансплантации сердца. Это рекордное количество, но предложения настолько ограничены, что операции предлагают только пациентам с лучшими шансами на длительную выживаемость.

Недавно ученые других больниц проверяли свиные почки и сердца в донорских человеческих телах, надеясь узнать достаточно, чтобы начать официальные исследования так называемых ксенотрансплантатов.

Для того чтобы получить разрешение на операцию Лоуренса Фаусета исследователям Мэриленда потребовалось специальное разрешение Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Медики подали в ведомство 300 страниц документов с описанием операции.

В своем заявлении жена Лоуренса написала: "У нас нет никаких ожиданий, кроме надежды, что у нас будет больше времени побыть вместе. Хотя бы время на то, чтобы посидеть на веранде и выпить кофе вместе".

После прошедшей трансплантации сердца от свиньи человеку ученые обнаружили признаки скрывающегося в сердце вируса свиньи, и теперь у них есть лучшие тесты для поиска скрытых вирусов.

Они также внесли некоторые изменения в лекарства, принимаемые пациентом после операции. К тому же Фаусет, хотя и имел последнюю стадию сердечной недостаточности, но его состояние было лучше, чем у предыдущего пациента.

В настоящее время его новое сердце функционирует хорошо без каких-либо вспомогательных механизмов, сообщили в больнице.

"Это просто невероятное ощущение – видеть, как это свиное сердце работает в организме человека", – сказал доктор Мухаммад Мохиуддин, эксперт по ксенотрансплантации Мэрилендской группы.

Однако он отметил, что не хочет ничего прогнозировать.

"Будем воспринимать каждый день как победу и двигаться вперед", – добавил он.

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