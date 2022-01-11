В США хирурги впервые пересадили человеку сердце свиньи: видео

Через три дня после экспериментальной операции пациент имеет хорошее самочувствие.

В США впервые в медицине врачи успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи.

Об этом со ссылкой на хирургов из Медицинского центра Университета штата Мэриленд (UMMC) сообщает The Associated Press.

Отмечается, что через три дня после экспериментальной операции, которая состоялась в минувшую пятницу в больнице Балтимора и длилась семь часов, 57-летний Дэвид Беннетт чувствует себя хорошо.

"Это был выбор между смертью и трансплантацией. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноте, но это мой последний шанс", – сказал Беннетт за день до операции.

По словам медиков, трансплантация показала, что "сердце генетически модифицированного животного может функционировать у человека без немедленного отторжения".

В то же время, подчеркивает главный врач UNOS Дэвид Классен, это лишь первый предварительный шаг в изучении того, сможет ли ксенотрансплантация наконец-то сработать. "Думаю, это событие можно охарактеризовать как переломный момент", – подчеркнул он.

University of Maryland School of Medicine

Отмечается, что хирурги из Мэриленда использовали сердце свиньи, которая была генетически модифицирована для удаления "сахарного" гена, вырабатывающего фермент пищеварения изомальтазу.

"Если это сработает, у страдающих пациентов будет бесконечный запас этих органов", — заявил научный руководитель университетской программы по пересадке от животного к человеку Мухаммад Мохиуддин.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA), наблюдающее за экспериментами по ксенотрансплантации, предоставило экстренное разрешение на операцию, предусмотренное в случае исключительных обстоятельств, когда у пациента с опасным для жизни состоянием нет других вариантов.

"Он осознает масштабы того, что было сделано, и он действительно осознает важность этого", – поделился сын пациента Дэвид Беннетт-младший.

В то же время предыдущие попытки ксенотрансплантации терпели неудачу, в частности потому, что тела пациентов быстро отторгали органы животных. Впрочем, в 1984 году младенец Бэби Фэй прожил 21 день с сердцем бабуина, после чего умер от почечной инфекции.

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