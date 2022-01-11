КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

В Японии и Южной Корее считают, что речь идет о баллистической ракете.

Корейская Народно-демократическая Республика во вторник, 11 января, выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.

Отмечается, что эксперты сейчас "изучают такие характеристики, как дальность и высота полета снаряда, который вероятно является баллистической ракетой".

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По данным Kyodo, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации по поводу убытков пока нет.

Это второй запуск снаряда со стороны КНДР в сторону Японского моря в этом году.

Ранее Северная Корея сообщала об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, которая "точно поразила цель, установленную на расстоянии 700 км".

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