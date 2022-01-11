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КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

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КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Associated Press

В Японии и Южной Корее считают, что речь идет о баллистической ракете.

Корейская Народно-демократическая Республика во вторник, 11 января, выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.

Отмечается, что эксперты сейчас "изучают такие характеристики, как дальность и высота полета снаряда, который вероятно является баллистической ракетой".

По данным Kyodo, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации по поводу убытков пока нет.

Это второй запуск снаряда со стороны КНДР в сторону Японского моря в этом году.

Ранее Северная Корея сообщала об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, которая "точно поразила цель, установленную на расстоянии 700 км".

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