КНДР випустила невідомий снаряд у бік Японського моря

У Японії та Південній Кореї вважають, що йдеться про балістичну ракету.
Корейська Народно-Демократична Республіка у вівторок, 11 січня, випустила невідомий снаряд у бік Японського моря.
Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.
Зазначається, що експерти наразі "вивчають такі характеристики, як дальність і висота польоту снаряда, який ймовірно є балістичною ракетою".
За даними Kyodo, ракета впала за межами виняткової економічної зони Японії. Інформації щодо збитків наразі немає.
Нагадаємо, що це другий запуск снаряда з боку КНДР у бік Японського моря у цьому році.
Раніше Північна Корея повідомляла про успішні випробування гіперзвукової ракети, яка "точно вразила ціль, встановлену на відстані 700 км".
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