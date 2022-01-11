КНДР випустила невідомий снаряд у бік Японського моря

У Японії та Південній Кореї вважають, що йдеться про балістичну ракету.

Корейська Народно-Демократична Республіка у вівторок, 11 січня, випустила невідомий снаряд у бік Японського моря.

Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.

Зазначається, що експерти наразі "вивчають такі характеристики, як дальність і висота польоту снаряда, який ймовірно є балістичною ракетою".

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За даними Kyodo, ракета впала за межами виняткової економічної зони Японії. Інформації щодо збитків наразі немає.

Нагадаємо, що це другий запуск снаряда з боку КНДР у бік Японського моря у цьому році.

Раніше Північна Корея повідомляла про успішні випробування гіперзвукової ракети, яка "точно вразила ціль, встановлену на відстані 700 км".

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